Nosso personagem da coluna Mogy Antiga desta semana se destaca por ser o fundador da empresa que veio ser uma das maiores em seu setor no Brasil: A Eroles, que tantas recordações me traz, me faz voltar a infância, quando minha mãe me levava ao catecismo no Socorro. Em entrava no ônibus e sentia aquele cheiro característico que só quem andou muito de ônibus sabe do que estou falando.

O fundador da Eroles foi o Henrique Eroles, filho de Pedro Eroles e Francisca Rosa. Nasceu em 24 de setembro de 1898 em Luis Carlos que na época fazia parte de Mogi, hoje pertence a cidade de Guararema.

Descendente de espanhóis, de família pobre e lavradores coube a ele se alfabetizar e se entregar ao trabalho na lavoura.

Anos depois deixando a vida rural de lado, veio para a cidade onde conseguiu um emprego de tratorista no Departamento de Estradas e Rodagem.

Algum tempo depois, certo e convicto de que poderia empreender um negócio próprio sai do emprego de tratorista e investe seu dinheiro em um velho caminhão que presta serviço ao próprio D.E.R.

Em 29 de dezembro de 1929 aos 31 anos, casa-se com Dona Assumpção Ramirez. Desta união, veio os quatro filhos: Pedro, Aparecida, José e Antonio.

Em 1935, em uma aventura arriscada para época, resolveu investir no transporte coletivo.

Com um Chevrolet Tigre, tipo Ramona ano 1934, implantou a primeira linha ligando o centro de Mogi a Capela do Ribeirão, hoje o Distrito de Taiaçupeba. Henrique era patrão e empregado fazendo as vezes de motorista e cobrador, faxineiro, mecânico e outros trabalhos.

Em 1941 é inaugurada a Rodoviária de Mogi das Cruzes, erguida pelo engenheiro José Mário Calandra, uma das primeiras rodoviárias do estado.

Em 1949, Pedro, seu filho mais velho então com 18 anos é admitido como sócio, surgindo assim a razão social “Henrique Eroles & Filho Ltda”.

No decorrer dos anos a empresa foi adquirindo novos veículos, modernizando sua frota sempre na preocupação de oferecer o melhor serviço aos mogianos.

Devoto de Nossa Senhora Aparecida, sempre que adquiria um veículo novo fazia questão de leva-lo até Aparecida para ser abençoado.

Em 1956 já com uma sede na rua Dr. Dedoato Wertheimer e outra em Jacareí, com várias linhas circulares municipais e intermunicipais oferecia vários serviços como aluguel de ônibus e de peruas para viagens de turismo.

Em 1959 a razão social muda para “Empresa de Transporte e Turismo Ltda”.

Em 1964 oficializou a participação da esposa Assumpção e de seus filhos José e Antonio (Aparecida tinha falecido) formando com eles a “Transporte e Turismo Eroles S.A.”.

Henrique Eroles faleceu neste mesmo ano em 27 de outubro.

Foto: Henrique Eroles