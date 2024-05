📰 Veja os destaques da semana no jornal ‘A Semana’:

Festa do Divino Espírito Santo: A celebração religiosa e folclórica mais esperada da região tem início esta semana, prometendo envolver a comunidade em atividades de fé e tradição.



On Business por Fabíola Pupo: José Batista dos Santos, proprietário da rede de lojas Pop Car, destacando-se no mundo dos negócios e servindo de inspiração para futuros empreendedores, está Em Evidência, com Fabíola Pupo.



26 anos Jornal A Semana: Festa de 26 anos, que acontece no dia 15, espera 250 convidados de toda a região para um jantar com muita diversão, regado a música e comida com qualidade.



Festival Cultural das Mães: O Festival em Suzano, promete trazer alegria e entretenimento para todas as famílias, celebrando o amor e a dedicação materna.



Revitalização em Biritiba Ussu: Artistas de Mogi das Cruzes emprestam seu talento para a transformação de uma creche em Biritiba Ussu, demonstrando o poder da arte como agente de mudança na comunidade.



Fundo Social recebe doações para o Rio Grande do Sul: Em uma onda de solidariedade, a região se mobiliza para enviar doações ao Rio Grande do Sul, mostrando a força da união em tempos de necessidade.



Mogi das Cruzes em Destaque: Representantes de Mogi das Cruzes marcam presença no 11º OFDI em Brasília, reforçando a importância da cidade no cenário estadual.



Para mais notícias, detalhes e análises, confira a edição completa do jornal ‘A Semana’.