Clientes do Suzano Shopping ainda podem concorrer a duas viagens

Os clientes do Suzano Shopping têm até 12 de junho para participar da promoção “O primeiro amor”, que irá sortear dois vales-viagem de R$ 5 mil (cada) em homenagem ao Dia das Mães e Dia dos Namorados.

A cada R$ 250 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas e quiosques do shopping, os consumidores têm direito a um cupom para o sorteio. Compras realizadas de segunda a quinta-feira dão direito a cupons em dobro. Após preenchidos, eles devem ser depositados na urna até 12 de junho. O sorteio será dia 14 de junho, às 15 horas, e os contemplados serão divulgados no site e nas redes sociais (Facebook e Instagram) do shopping.

Na troca de R$ 250 em notas fiscais, clientes também ganham, na hora, um par de brincos (limitado a um par por CPF, até o término dos estoques). O ponto de trocas fica no corredor da Óticas Carol. O regulamento completo está disponível no local e também no site do shopping (www.suzanoshopping.com.br).

Para quem está sempre conectado nas redes sociais, o shopping também tem uma novidade com pegada bem digital: apaixonados podem gravar mensagem em áudio para a pessoa amada, que receberá a declaração no Instagram. A mensagem, com até 15 segundos, com a marcação do @ da pessoa destinatária, deve ser enviada para o whatsapp do shopping (11-2500-7940), que fará a veiculação até o dia 12 de junho.

Quer fazer uma surpresa e pedir seu amor em casamento em público, numa sessão de cinema? Entre em contato com pelo Instagram (@suzano shopping) e o shopping viabilizará esse momento emocionante com o Centerplex.

Para quem vai às compras do presente para a pessoa amada, o centro de compras suzanense oferece um mix completo de produtos: roupas, calçados, perfumaria, cosméticos, acessórios, eletroeletrônicos, entre outros, para todos os gostos e bolsos.