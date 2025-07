Cirurgias de joelho com auxílio de robôs ganham espaço no Brasil

O uso da robótica em cirurgias ortopédicas tem avançado no Brasil, especialmente nos procedimentos de artroplastia total de joelho, indicados para pacientes com desgaste articular ou deformidades provocadas por traumas. Com a chegada do Robô Mako, desenvolvido pela empresa americana Stryker, hospitais passam a contar com uma ferramenta que oferece maior precisão nos cortes ósseos e menor agressividade cirúrgica, o que pode representar uma recuperação mais rápida e menos dolorosa no pós-operatório.

A tecnologia já está disponível em centros especializados de São Paulo, como o Hospital Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês e Hospital Alvorada. Em Mogi das Cruzes, o ortopedista Marcos Nali, especialista em cirurgia do joelho, recebeu recentemente a certificação para operar com o equipamento após capacitação no Centro de Treinamento Médico Quirontec. Ele integra agora o grupo de profissionais aptos a realizar o procedimento com auxílio robótico no país.

Segundo Nali, o robô atua como uma extensão do planejamento cirúrgico e não substitui o trabalho do médico. “O que muda é que a cirurgia com robô oferece mais precisão e segurança nos cortes, com menor impacto no corpo do paciente. Isso resulta em um joelho mais bem alinhado e com equilíbrio ligamentar, favorecendo a reabilitação”, explica.

Embora ainda restrita a determinados hospitais, a cirurgia robótica é considerada uma tendência na medicina. A expectativa é de que, com o tempo, mais profissionais se capacitem para atuar com o recurso e que a tecnologia se torne mais acessível à população.

Tecnologia Robô Mako permite procedimentos mais precisos e com recuperação mais rápida