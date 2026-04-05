Realizado pela Companhia Mina de Riso, o projeto Circo Brincante das Minas foi contemplado pelo Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes (PROFAC), na área predominante de Artes Performáticas — Circo, Dança, Música e Teatro —, na modalidade 1ª Infância. A iniciativa promove a circulação de um espetáculo gratuito por diferentes bairros da cidade, ampliando o acesso à cultura para crianças, famílias e comunidade em geral.

Com apresentações abertas ao público e classificação livre, o projeto ocupa ruas, praças e espaços da cidade, levando a linguagem do circo como expressão popular viva, construída no riso, no improviso e na troca direta com o público.

A Companhia Mina de Riso, formada por Lúcia Diniz e Nahome Andere, conduz o espetáculo propondo encontros populares e marcados pelas comicidades femininas. Em cena, o espetáculo apresenta cenas clássicas do universo da palhaçaria, como a dentista atrapalhada, com a palhaça Xerosa e sua paciente chorona, e a telepata feiticeira vivida por Maria Batom. As situações se constroem a partir do jogo das palhaças em cena, com o humor vindo do olhar da mulher.

A música ao vivo atravessa o espetáculo com a potência da voz da cantora Tânia Melo (Lili), enquanto a sonoplastia e a percussão de Rose Chagas (Charlotte Deley) contribuem para a construção da ambiência sonora, do ritmo e da sustentação das ações cômicas. A montagem incorpora ainda elementos do circo, com números de bambolê e malabares, ampliando o jogo cênico e o ritmo da apresentação.

Como desfecho, a esquete “A Mulher que Vira Peixe” funciona como o gran finale do espetáculo, reunindo humor, surpresa e leveza em uma cena que sintetiza o caráter brincante e popular da proposta.

Combinando palhaçaria, música e técnicas circenses, o espetáculo tem como principal objetivo provocar o riso, promover identificação e oferecer ao público uma experiência artística acessível e acolhedora, em uma criação conduzida integralmente por mulheres em cena.

Além das apresentações, o projeto inclui a realização da oficina “Brincando com as Minas”, no Coletivo do Morro. A atividade propõe uma vivência prática com o universo circense, com experimentação de bambolês, malabares, perna de pau, pratos de equilíbrio e swing cometa, incentivando o corpo em movimento, o jogo e a descoberta.

As próximas apresentações confirmadas acontecem no dia 10 de abril, às 18h30, em Taiaçupeba, e no dia 11 de abril, às 11h, no Jardim São Pedro. As demais datas, locais e horários serão divulgados posteriormente nas redes sociais da companhia.

A proposta reafirma o compromisso com a democratização do acesso à cultura, especialmente voltada à primeira infância, levando experiências artísticas a diferentes territórios e fortalecendo o vínculo entre artistas e comunidade.

Projeto “Circo Brincante das Minas” leva apresentações gratuitas, ampliando o acesso à cultura para crianças e famílias