Ciesp Alto Tietê terá Renato Rissoni como diretor pela terceira vez



O empresário Renato Torquato Rissoni assumirá pela terceira vez a diretoria titular do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Alto Tietê. A eleição aconteceu na segunda-feira (4), envolvendo as 38 diretorias regionais e quatro distritais da entidade em todo o estado. Rissoni terá como vice-diretores: José Francisco da Silva Caseiro e Oduvaldo José Ferreira. A posse será em janeiro de 2026.

Além da eleição regional, o pleito reconduziu Rafael Cervone à presidência do Ciesp para o mandato de 2026 a 2029. Ele também foi reeleito como primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Com trajetória no Ciesp iniciada em 1977, Rissoni já ocupou o cargo de diretor titular entre 2001 e 2007. “A desindustrialização é um fenômeno registrado há anos no país, e seus impactos ficaram ainda mais evidentes com o anúncio da taxação por parte do governo norte-americano. Esse cenário destaca a importância da indústria para o Brasil e a necessidade de apoiar a produção de bens com alto valor agregado”, afirmou Rissoni.

O presidente reeleito, Rafael Cervone, destacou o simbolismo do novo mandato. “Estar na presidência do Ciesp em um momento tão crucial, rumo ao nosso centenário, é uma honra e uma grande responsabilidade”, declarou.

Cervone assumiu a presidência do Ciesp em 2022 e concluirá o atual mandato no próximo mês de dezembro, levando a entidade, neste período, a ser uma das protagonistas em negociações prol indústria em todas as esferas de governo.

Durante o mandato atual, a entidade intensificou sua atuação em defesa da indústria paulista. Entre os avanços está a articulação junto à Procuradoria Geral do Estado e à Secretaria da Fazenda para permitir que precatórios e créditos acumulados de ICMS sejam usados no pagamento de dívida ativa. A atual gestão também se destacou em programas como a Jornada de Transformação Digital e a Jornada de Descarbonização, ambas em parceria com a Fiesp, o Senai-SP e o Sebrae-SP.

Na discussão sobre a reforma tributária, o Ciesp defendeu a adoção de uma alíquota equilibrada para os novos impostos e a manutenção da “trava” de 26,5% durante o período de transição até 2033.

Além disso, a entidade manteve seis serviços essenciais para os associados: Certificado de Origem, Certificado Digital, Declaração de Livre Venda, Faturamento Certificado Digital, Faturamento Certificado de Origem e Faturamento Rodada de Negócios.





