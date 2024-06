Chopp Brahma Express atende clientes de Mogi das Cruzes

Desde 2016, estabelecimento oferece as melhores bebidas da Ambev

Uma das bebidas favoritas dos brasileiros é o famoso chopp. E exatamente por isso que, Fernando Ferreira Cordeiro, administrador e empresário, e Michele Soares Cordeiro, advogada, instalaram o Chopp Brahma Express Mogi das Cruzes. Com o objetivo de levar o chopp Brahma do bar para a casa dos clientes, inauguraram a sua franquia em 2016. “Sempre quis ter uma franquia e identifiquei uma grande oportunidade”, revela Fernando.

Por trabalhar com toda a linha de chopp da fabricante Ambev, o comércio oferece o conhecido chopp Brahma, considerado pelo consumidor final e por bares como a melhor e mais cremosa bebida, além de ser o mais vendido, bem como a linha Patagônia, Goose Island, Colorado, Hocus Pocus, Stella, Spaten e Black.

Com experiência de dez anos no mercado, Fernando revela que o intuito é sempre atender o cliente da melhor maneira possível, deixando a experiência ainda mais agradável. “Nós levamos a chopeira, instalamos e retiramos no dia da sua festa”, comenta. E, reforça que, “caso acabe o chopp durante o evento, nós também fazemos a reposição. Atendimento é um dos nossos pontos que nos preocupamos”.

Totalmente direcionado para clientes que consomem a bebida em casa, bares pequenos e grandes eventos, o Chopp Brahma oferece barris de 30 e 50 litros, com entrega em todo o Alto Tietê. E como todo comércio de qualidade, esteve na festa de 26 anos do jornal A Semana.

Para o empresário, o diferencial que o seu comércio possui é o sucesso na venda da experiência ao consumidor final, pois possuem chopeiras novas e testadas, serviço de SOS e toda a linha original Ambev. “Além de nos preocuparmos com os produtos entregues, temos uma equipe especializada e uniformizada para atender todas as demandas”, diz Fernando.

Para a compra das bebidas, o cliente precisa entrar no site (choppbrahmaexpress.com.br) e, com poucos cliques e agendamento, terá o melhor chopp em seu evento.

Interessados que quiserem conhecer o espaço, o Chopp Brahma Express Mogi das Cruzes fica na Av. Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, 160, Mogi Moderno. O telefone para contate é: 11 94727-4175, e a rede social: @choppbrahmaexpress.mogi.

