Chácara Sunshine oferece festa completa com estrutura completa

Espaço se destaca por reunir todos os serviços em um só lugar

Organizar uma festa pode ser uma tarefa desafiadora: escolher o local ideal, contratar fornecedores de confiança, coordenar decoração, música, comida, bebidas, e ainda garantir que todos os detalhes funcionem perfeitamente no grande dia. Pensando nisso, a Chácara Sunshine, localizada em Mogi das Cruzes, oferece uma proposta inovadora que vem conquistando os mogianos — a festa completa em um só lugar.

Desde janeiro de 2025, o espaço está sob o comando de Karina Fagundes e Júnior Toledo, casal de empresários experientes também à frente da TPA Foto e Filmagem há 15 anos – uma empresa já reconhecida na região pela qualidade dos seus serviços audiovisuais. Ao assumirem a Chácara Sunshine, eles decidiram ir além do tradicional aluguel de espaço e passaram a oferecer pacotes completos para eventos sociais e corporativos.

A proposta é clara: o cliente chega com a ideia da festa e sai com tudo resolvido. Os pacotes da Chácara Sunshine incluem aluguel do espaço, decoração personalizada, DJ com estrutura de som e iluminação, bar de drinks com profissionais qualificados, buffet próprio com cardápios variados, além de atrativos tecnológicos como a cabine de fotos e a animada plataforma giratória 360º, que garante registros modernos e divertidos dos convidados.

“Entre todos os nossos serviços, o nosso grande destaque é oque temos buffet próprio, preparado com ingredientes frescos e com um cardápio flexível, que se adapta ao perfil de cada evento. A qualidade da gastronomia é uma das razões que mais fidelizam os clientes”, relata Júnior.

“Nosso diferencial é oferecer tudo em um só lugar. Quem fecha com a gente não precisa se preocupar em buscar fornecedores diferentes ou fazer dezenas de orçamentos. Cuidamos de tudo, com carinho, qualidade e profissionalismo”, afirma Karina.

Além da praticidade, a Chácara Sunshine também investe na personalização e na experiência dos convidados. Cada festa é planejada nos mínimos detalhes para refletir o estilo dos anfitriões, seja um casamento romântico ao ar livre, uma festa de debutante vibrante ou um evento empresarial mais formal.

Com a proposta de reunir tudo o que uma festa precisa em um só lugar, a Chácara Sunshine vem se consolidando como referência em eventos completos na cidade. Uma escolha segura para quem busca tranquilidade, sofisticação e momentos inesquecíveis.

DESTAQUE

Endereço: Estrada Mário Nakagome, 800, César de Souza

Telefone: (11) 99765-8899

Instagram: @chacarasunshine





Foto 1 – Sunshine pensa desde a decoração até o buffet

Foto 2 – Fotos e filmagens também são outra área dos proprietários