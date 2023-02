CEV quer solução para enchentes em Mogi

Diagnóstico, estudo de alternativas para amenizar as consequências das enchentes e apresentação de relatório final com as propostas de soluções aos políticos das três esferas de governo. Esse foi o cronograma de trabalho definido pela CEV (Comissão Especial de Vereadores) das Enchentes em sua primeira reunião.

A Comissão Especial terá como objetivo acompanhar a vigência do Decreto n° 21.572, emitido pela Prefeitura em 3 de fevereiro de 2023, que declara o Estado de Emergência no município, bem como promover o debate de soluções para as constantes inundações que assolam o território mogiano.

Além dos integrantes da CEV das Enchentes Malu Fernandes (SD), presidente, Policial Maurino (PODE), Zé Luiz (PSDB) e Bi Gêmeos (PSD), a reunião contou com a presença de Marcelo Bras (PSDB), que participou como vereador visitante.

Ficou definido que o diagnóstico da CEV será elaborado por meio de diálogo com a população afetada, com representantes de cidades que tiveram sucesso em amenizar as enchentes, com especialistas, ambientalistas, engenheiros, integrantes da Defesa Civil, entre outros cidadãos e organizações públicas e privadas.

Visitas aos bairros afetados, como Vila Estação, Jardim Oropó, Jundiapeba e Ponte Grande, também farão parte do escopo de atuação da CEV das Enchentes.

“A ideia de criar esta CEV surgiu de um incômodo sobre esse problema tão antigo que são as inundações. Nós vereadores apontamos locais críticos, pedimos a limpeza dos rios e córregos, mas as soluções não vêm”, disse a vereadora Malu Fernandes.

Soluções

O vereador Bi Gêmeos sugeriu agendar reunião com os funcionários do Executivo que lidam diretamente com os alagamentos e cheias. Zé Luiz também fez suas propostas. “Se ainda estiverem em andamento as ações do Plano Verão, devemos pleitear vagas do Legislativo nesse grupo. O vereador é o contato mais próximo do poder público com as populações. Além disso, é interessante chamar para o diálogo os integrantes do Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Tietê”.

Já o vereador Policial Maurino lembrou a importância em se investir na precaução. “Acredito que seja útil estabelecer um grande plano preventivo em relação à ação das chuvas. É preciso mudar a cultura de esperar acontecer para depois agir. Por exemplo: quais os planos da Prefeitura para março? E para o próximo ano?”, indagou.