César de Souza terá evento de adoção de animais neste domingo

Quem busca por adotar um novo animalzinho de estimação pode conferir a próxima feira de adoção do Núcleo de Bem-Estar Animal (Nubea), neste domingo (18/6), das 10h às 14h, na sede do próprio núcleo, em César de Souza.

Ao todo, 80 animais, entre cães e gatos, filhotes e adultos, estão à espera de um novo lar definitivo. Todos os animais disponíveis para adoção já estão castrados, vacinados, vermifugados, microchipados e com os principais exames realizados. Para adotar um animal é necessário apresentar RG ou CPF, levar comprovante de residência, assinar um termo de responsabilidade e garantir os cuidados com o pet.

“A adoção é um dos pilares da atuação do Nubea, no entanto é importante destacar que o alojamento municipal não é um lar definitivo, a estadia deve ser de curta permanência para entrada de outros animais que estão na rua e precisam ser resgatados. Esses animais precisam de amor, de companhia, de famílias amorosas e responsáveis. Ao adotar é dada uma chance de recomeço ao animal escolhido”, explica a secretária municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal, Ionara Fernandes.

O Nubea recomenda que as famílias que desejarem adotar gatos tragam caixa para transporte, o que garante mais segurança no trajeto para casa.