Centro de Infectologia Bertioguense no Julho Amarelo

Diversos pontos de Bertioga estão envolvidos com a saúde da população

Em alusão ao Julho Amarelo, mês de luta contra as hepatites virais, a partir do dia 18, o Centro de Infectologia Bertioguense (Cibe) está ofertando testagens, distribuições de insumos e orientações sobre redução de danos. A programação irá até o dia 26 de julho, em diferentes bairros.

A ação, que começou na quinta-feira (18), com roda de conversa sobre hepatites virais, prevenção e tratamento, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Indaiá e nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) Boraceia e Guaratuba, voltará a acontecer na sexta-feira (19), às 10h, na UBS Mirosam, e às 14h, na UBS Central. No dia 23, é a vez da UBS Vicente de Carvalho receber os trabalhos, às 15h.

Na segunda-feira (22), das 10h às 14h, a prefeitura ofertará testagem e realizará orientações sobre educação sexual e prevenção, além da distribuição de insumos, para os beneficiados do Viva Bem, o centro de convivência para a pessoa idosa.

No dia 24, das 10h às 15h, no Cibe, haverá testagem, oferta de autoteste HIV, distribuição de insumos, práticas integrativas e complementares em saúde e rodas de conversa sobre prevenção às hepatites e redução de danos em drogas. Além disso, serão realizadas oficinas interativas sobre o corpo humano. Encerrando a programação, no dia 26, das 18h às 20h, na Rua Engenheiro José Sanches Ferrari, 8, Jardim Vicente de Carvalho, a prefeitura ofertará testagens, distribuição de insumos e orientações sobre redução de danos.

Segundo a diretora de Atenção Especializada, Rosana Meissner, na maioria das vezes, as hepatites virais são infecções silenciosas e não apresentam sintomas, tornando mais importante ainda a prevenção. “Elas atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves, por isso é importante que todos venham se prevenir”, reforçou.