Centro de Bem-Estar Animal vai mudar de endereço

O Centro de Bem-Estar Animal, que fica em César de Souza, deve mudar de endereço no próximo ano. A unidade, que oferece atendimento clínico e cirúrgico para cães e gatos, direcionado a pessoas de baixa renda, será transferido em 2023 para uma área mais centralizada, facilitando o acesso da população. Atualmente, o Centro atende mais de 3,6 mil animais por mês.

A melhoria faz parte de um trabalho da Prefeitura focado na assistência aos animais. Recentemente, houve a criação do Núcleo de Bem-Estar Animal, o que, na prática, significa que o Centro de Controle de Zoonoses não é mais responsável pelo atendimento aos animais domésticos ou situações de resgate. Assim, desde agosto, a Zoonoses fica responsável pela prevenção de doenças que podem ser transmitidas aos seres humanos pelos animais, como leptospirose, raiva, dengue ou esporotricose, além do controle de pombos, morcegos, roedores, baratas e animais peçonhentos.

Já o Núcleo de Bem-Estar Animal seguirá no atendimento a cães e gatos abandonados em estado de sofrimento, especialmente consultas, exames e cirurgias de baixa e média complexidades, ações de castrações com fins de controle populacional, ações de educação em relação a posse responsável e atua na prevenção de ocorrências de maus tratos. Após os cuidados, como castração, vacinação e medicação, estes animais são encaminhados para as ações de adoção.

Petmóvel

Outra ação que segue em andamento é o Petmóvel, um trailer estruturado para funcionar como unidade móvel para a realização de ações educativas e procedimentos de castrações em cães e gatos. Neste sábado, 17, e também nos dias 1 de outubro, 19 de novembro, 3 e 17 e dezembro, o veículo estará em Quatinga. E nos dias 15 e 29 de outubro, é a vez do Cocuera receber o Petmóvel.

Mais informações sobre o agendamento das castrações pelo 4792-8585.