Centro de Artes Marciais Leandro Lo abre inscrições para atividades gratuitas

A partir da próxima semana, Mogi das Cruzes contará com mais um equipamento para incentivar a melhoria da qualidade de vida dos mogianos. Localizado no distrito de César de Souza, o CAEDE (Centro de Artes, Esportes e Desenvolvimento) oferecerá diversas atividades, cursos, oficinas e outras formações para os munícipes.

Enquanto o espaço recebe as últimas adequações, as secretarias de Cultura e Esporte já estão com inscrições abertas para diversas atividades gratuitas (confira abaixo quadro completo), são mais de 400 vagas.

Pela secretaria de Cultura serão oferecidas mais de 140 vagas de oficinas culturais. Ao todo, os interessados podem optar entre sete aulas semanais que acontecerão dentro do Espaço de Arte e Cultura.

Outras 300 vagas estão abertas para aulas de sete diferentes modalidades esportivas, entre elas judô, jiu-jitsu, boxe, ginástica funcional, karatê kyokushin, taekwondo e kickboxing, que acontecerão dentro do CAEDE, no espaço do Centro de Artes Marciais Leandro Lo.

As inscrições são online e podem ser feitas pelos links abaixo:

Inscreva-se:

Secretaria de Cultura

Secretaria de Esportes e Lazer

Serviço:

Oficinas Culturais no CAEDE

Local: Espaço de Arte e Cultura do Jardim Bela Vista (Rua Edmund Gerke, s/nº – Cezar de Souza)

Aula de Rimas (funk, rap e poesia)

Dia: Segunda-feira

Horário: das 18h às 20h

Início: 17/07

Recomendação: idade mínima 7 anos

Aula de Danças Sociais (redes sociais e passinhos de funk)

Dia: Terça-feira

Horário: das 18h às 20h

Início: 18/07

Recomendação: idade mínima 12 anos

Aula de Acrobacia Circense

Dia: Quarta-feira

Horário: das 20h às 22h

Início: 19/07

Recomendação: entre 10 e 15 anos de idade

Aulas de Teatro

Dia: Quinta-feira

Horário: das 18h às 20h

Início: 20/07

Recomendação: idade mínima 15 anos

Aula de Dança Flashback

Dia: Sexta-feira

Horário: das 15h às 17h

Início: 21/07

Recomendação: idade mínima 18 anos

Aula de Introdução ao Audiovisual (com celular)

Dia: Sábado

Horário: das 9h às 11h

Início: 22/07

Recomendação: entre 10 e 15 anos de idade

Aula de Percussão/Bateria

Dia: Sábado

Horário: das 11h às 13h

Início: 22/07

Recomendação: entre 10 e 15 anos de idade

Centro de Artes Marciais Leandro Lo

Local: Espaço de Arte e Cultura do Jardim Bela Vista (Rua Edmund Gerke, s/nº – Cezar de Souza)

Turma 1 | Boxe | Segunda e quarta-feira | 20h

Turma 2 | Boxe | Segunda e quarta-feira | 21h

Turma 3 | Boxe | Terça e sexta-feira | 20h

Turma 4 | Boxe | Terça e sexta-feira | 21h

Turma 5 | Ginástica Funcional | Terça e quinta-feira | 7h

Turma 6 | Ginástica Funcional | Terça e quinta-feira | 8h

Turma 7 | Ginástica Funcional | Terça e quinta-feira | 9h

Turma 8 | Kickboxing | Segunda-feira | 18h

Turma 9 | Kickboxing | Segunda-feira | 19h

Turma 10 | Jiu-jitsu | Terça e quinta-feira | 15h

Turma 11 | Judô | Segunda e sexta-feira | 18h

Turma 12 | Judô | Segunda e sexta-feira | 19h

Turma 13 | Karatê Kyokushin | Terça e quinta-feira | 17h

Turma 14 | Taekwondo | Terça e quinta-feira | 18h