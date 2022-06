Centro Cultural recebe palestra sobre o escritor José Saramago nesta quarta

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes receberá nesta quarta-feira (29/06), às 19h, a palestra “Saramago: vida, obra e influências”. A atração faz parte das comemorações pelos 74 anos da Biblioteca Municipal de Mogi, além de compor a programação do 13º Festival de Inverno da Serra do Itapety.

A palestra tem o objetivo de tornar mais conhecidos o estilo literário, a obra e a vida do escritor português José Saramago. Os palestrantes Ismael Donizeti Veiga Mendonça e João Anatalino Rodrigues abordarão o impacto do trabalho de Saramago no universo literário. O escritor lusitano ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1998 e até hoje é uma grande influência nesta arte.

Ismael Donizeti Veiga Mendonça é artista plástico e fotógrafo. Atua em atividades artísticas desde 1975. Também é membro efetivo da Academia Mogicruzense de Letras, Ciências e Artes Maçônicas (AMLCAM) e ocupa a vice-presidência da Academia Mogicruzense de História, Artes e Literatura (AMHAL). Participou de várias exposições fotográficas nacionais e internacionais e teve fotos selecionadas para compor a série de cartões postais da Cidade de Mogi das Cruzes.

João Anatalino Rodrigues é formado em Economia e Direito pela Universidade Braz Cubas e mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, é o presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes e membro da Academia Mogicruzense de História, Artes e Literatura – AMHAL. Como escritor publicou livros de crônicas, poesias, história e filosofia maçônica, neurolinguística e romance histórico.

O Centro Cultural fica na praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, 2º andar, no centro de Mogi das Cruzes – SP.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h45, pelo telefone 4798-6900.

Consultas também podem ser feitas pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br ou pelo site da Cultura: www.cultura.pmmc.com.br. A sede da secretaria fica na rua José Bonifácio 516, Centro.

