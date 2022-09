Centro Cultural recebe exposição “Ver Para Depois Pintar” nesta segunda

A Galeria Wanda Coelho Barbieri, do Centro Cultural de Mogi das Cruzes, recebe nesta segunda-feira (05/09) a exposição “Ver Para Depois Pintar”. A mostra reúne quadros com temas diversos de vivências do artista plástico Sócrates Noronha e ficará aberta para visitação até 29 de setembro. A galeria do Centro Cultural funciona de segunda-feira a sábado, das 9h às 16h45, com entrada gratuita.

Os visitantes poderão conferir as manifestações artísticas de Sócrates Noronha, por meio de seus quadros e relatos de suas obras. Entre suas telas, o público poderá apreciar paisagens diversas, além da beleza do corpo feminino retratada em suas pinturas e fatos cotidianos.

“O Centro Cultural é um espaço de encontro em suas mais diversas expressões culturais, tanto para os amantes das artes, quanto para todos os interessados; expressão artística é muito sensível e a sutileza comunica. A exposição tem o objetivo de tornar a arte mais comum a toda população mogiana. Venham prestigiar a arte deste artista local”, convida a secretária municipal de Cultura e Turismo, Kelen Chacon.

O Centro Cultural está localizado na praça Monsenhor Roque Pinto, 360, no Centro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura ou presencialmente na sede da pasta, que fica na rua José Bonifácio, 516, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.