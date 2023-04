Centenário recebe Circuito Cultural neste domingo

O Parque Centenário receberá no dia 16 de abril o projeto itinerante Circuito Cultural, realizado pela Perfectto Projetos para oferecer à população diversas atrações gratuitas de lazer, recreação e cultura. As atividades são gratuitas e acontecem das 9h às 18h, com monitores e ambulância com UTI móvel durante todo o evento.

A programação inclui apresentações e oficinas interativas de desenho para colorir e pintar, pintura facial, esculturas de bexiga, brinquedos infláveis, música, dança, teatro e atividades circenses. O evento, que conta com o patrocínio da NGK do Brasil, é realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e promete muitas atividades culturais e diversão para todas as idades. “É um projeto muito especial que incentiva nossas crianças, adolescentes e jovens a deixarem os aparelhos eletrônicos de lado por algumas horas e mergulharem no mundo das artes. Teremos atrações e oficinas para todos os gostos. Nossa meta é dar voz e visibilidade para as manifestações culturais com o intuito de colaborar com o desenvolvimento e bem-estar de todos os participantes”, afirma Paulo Damião Carvalho Reis, Relações Públicas da Perfectto Projetos.

O Circuito Cultural contará ainda com a presença de profissionais de LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais para tradução e audiodescrição à disposição dos participantes.