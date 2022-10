Cemitérios devem receber 100 mil visitantes no feriado de Finados

Os cemitérios públicos de Mogi das Cruzes estão prontos para receber a população no Dia de Finados, celebrado na quarta-feira (02/11) da semana que vem. Cerca de 100 mil visitantes são esperados, divididos entre os cemitérios da Saudade, São Salvador e Sabaúna.

O horário de funcionamento dos Cemitérios da Saudade e São Salvador para visitação será das 8h às 17h30, e no Cemitério de Sabaúna será das 08h às 16h30.

É importante para quem pretende ir de carro ficar atento ao caminho, já que algumas interdições serão feitas no trânsito da região, para dar mais segurança aos mogianos e facilitar a montagem da estrutura do comércio.

Entre os dias 31/10 e 02/11, haverá a comercialização de velas, flores e alimentos de pronto consumo em frente aos cemitérios São Salvador e da Saudade. No total, 19 empreendedores foram selecionados para este serviço. Para evitar instalação de focos do mosquito transmissor da dengue, não serão vendidos pratos para aparar a água; as embalagens devem ser retiradas dos vasos e jogadas em recipiente adequado – inclusive, um material educativo será distribuído nos pontos de venda.

A Secretaria de Infraestrutura Urbana vai reforçar a limpeza dos cemitérios municipais, para garantir o bem estar e as condições adequadas de visitação. O prazo para construção, reforma e pintura em sepulturas já foi encerrado; a limpeza nos túmulos pode ser feita até o dia 29 de outubro.



Transporte

Na próxima quarta-feira (02/11), o sistema de transporte coletivo terá uma linha especial ligando o bairro de Manoel Ferreira ao cemitério de Taiaçupeba. A medida busca atender a demanda dos moradores deste local. As partidas de Manoel Ferreira serão às 7h30, 9h30, 11h30 e 15h. Já as saídas de Taiaçupeba estão agendadas para 8h30, 10h30, 13h30 e 17h30.

Já as linhas que circulam pelas proximidades dos cemitérios terão indicação no vidro dianteiro para informar a população. As linhas E102 (Jardim Pavão), C106 (Vila Brasileira), E108 (Jardim Universo), E112 (Vila Cintra), E203 (Conjunto Santo Ângelo), C204 (Jardim Aeroporto III), C205 (Parque São Martinho), C207 (Parque Olímpico), E208 (Vila São Sebastião) e E209 (Porteira Preta) terão a indicação “via Cemitério da Saudade”, enquanto as linhas C402 (Socorro) e E510 (Cezar de Souza) circularão com os dizeres “via Cemitério São Salvador”. Por fim, a linha C405 (Conjunto Residencial Cocuera) terá a indicação “via Cemitério Parque das Oliveiras” afixada.

Além disso, no período entre 29 de outubro e 2 de novembro, os ônibus das linhas que passam pelas imediações do Cemitério da Saudade terão alterações. A linha E102 utilizará as ruas Padre Eustáquio e Francisco Rodrigues Passos. Já as linhas C204 e E208 terão rua Severo dos Santos como opção para o período.