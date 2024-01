Celso Andrade do BarAtotal prepara lançamento de CD no Theatro Vasques

Celso Andrade, que comanda o BarAtotal há 28 anos e é um conhecido patrono das noites musicais no município de Mogi das Cruzes, prepara o lançamento do seu novo álbum “Pra Dentro de Mim Mesmo”.

O Show de lançamento acontecerá no dia 07 de Fevereiro no Theatro Vasques e os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Sympla, neste link.

A tradicional, sensível e expressiva, música mineira permeia todo o álbum. Comtemplado pelo Edital 014/2020 – Gravação de Cds e Trabalhos Fonográficos (LAB) celso Andrade Santos, Gravado no EMAM – Estúdio Municipal de Áudio e Música, de Mogi das Cruzes, com excelentes músicos e técnicos, tem um quê de saudade, de memória, de força ancestral, de fé e resiliência; no amor, no trabalho e na vida.

Foto: Maurício Noro