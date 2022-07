CDHU lança programa Viver Melhor e vai reformar 750 imóveis em Mogi

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, recebeu no último sábado (16/07) o presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Silvio Vasconcellos, para o lançamento do programa Viver Melhor, da Secretaria de Estado da Habitação, na cidade. Ao todo, 750 domicílios serão contemplados pelo programa, o segundo maior número do projeto em todo o Estado de São Paulo.

Serão, ao todo, R$ 12,5 milhões investidos na reforma de 350 imóveis na Vila Estação, onde foi realizada a cerimônia de lançamento e também em 200 imóveis em Jundiapeba, mais 200 na Vila Nova União. A iniciativa faz parte do programa Mogi Meu Lar, que foi lançado pela Coordenadoria Municipal de Habitação no dia 22 de junho e é o maior conjunto de ações e projetos habitacionais do município nos últimos 15 anos.

“A grande tarefa do poder público é levar dignidade e qualidade de vida às pessoas. Só aqui na Vila Estação, 350 residências vão reformadas, portanto agradecemos à CDHU e ao governador Rodrigo Garcia por esse importante investimento em Mogi. Um dos pedidos que fizemos é para que, havendo a possibilidade, seja contratada mão de obra local para as obras. Dessa forma, além de melhorar as moradias, teremos a oportunidade de gerar emprego para os mogianos”, destacou o prefeito, Caio Cunha.

Criado em 2021 durante a pandemia, o Programa Viver Melhor promove a recuperação interna e externa de domicílios em inadequação habitacional em assentamentos precários. A meta é reformar nesta primeira etapa 17,5 mil domicílios em todo o Estado de São Paulo, com investimentos de R$ 350 milhões.