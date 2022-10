CCMC premia campeões da Etapa Primavera do 4° Torneio de Beach Tennis das Estações 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) foi o palco, no último fim de semana, de grandes partidas que definiram os campeões da Etapa Primavera do 4° Torneio de Beach Tennis das Estações. Nesta edição, 150 atletas associados participaram do torneio em dois dias de jogos (30 de setembro e 1° de outubro). O complexo esportivo e de lazer também premiou os vencedores. Ao todo, foram R$ 4 mil em prêmios.

A Etapa Primavera foi disputada dividida em 10 categorias. Sagraram-se campeões: Fabiano e Aline Cury (40+Mista); Juliana e Julia (Iniciante); Aline e Laila (Feminina A); Isadora e Grazi (Feminina B); Raisa e Mirela (Feminina C); Vinicius e Gustavo (Masculino A); Rogério e Wagner (Masculino B); Lucas e Elton (Masculino C); Marcelo e Liliane (Mista B); Felipe e Juliana (Mista C).

De acordo com o diretor de Esportes do Clube de Campo, Rodrigo Lazzuri, o torneio foi marcado pela boa adesão dos associados e pela competitividade. “Além do nível elevado em todas as categorias, tivemos uma premiação significativa”, afirmou o diretor, que compartilha os trabalhos com Fred Abib. A modalidade recebe o apoio da cínica IMOT – Ortopedia e Traumatologia.

Confira na íntegra os vencedores da Etapa Primavera do 4° Torneio de Beach Tennis das Estações do Clube de Campo:

CATEGORIA 40+ MISTA

3º Lugar: David / Rosana

Vice campeões: Du Palma / Luciana

Campeões: Fabiano/Aline Cury

CATEGORIA INICIANTE

3º Lugar: Renata / Lysia

Vice campeões: Fernanda / Juliana

Campeões: Juliana / Julia

CATEGORIA FEMININA A

3º Lugar: Lucia / Pamela

Vice campeões: Gisela / Larissa

Campeões: Aline / Laila

CATEGORIA FEMININA B

3º Lugar: Sonia / Sabrina

Vice campeões: Leticia / Renata

Campeões: Isadora / Grazi

CATEGORIA FEMININA C

3º Lugar: Sandra / Talita

Vice campeões: Vanessa / Renati

Campeões: Raisa / Mirela

CATEGORIA MASCULINO A

3º Lugar: Lucas / David

Vice campeões: Roberto / Paco

Campeões: Vinicius / Gustavo

CATEGORIA MASCULINO B

3º Lugar: Eraldo / Juliano

Vice campeões: Felipe / Carioca

Campeões: Rogério / Wagner

CATEGORIA MASCULINO C

3º Lugar: Gustavo / Marco

Vice campeões: Edu / Rafael

Campeões: Lucas / Elton

CATEGORIA MISTA B

3º Lugar: Fabiano / Isadora

Vice campeões: Rafael / Juliana

Campeões: Marcelo / Liliane

CATEGORIA MISTA C

3º Lugar: Rafael / Isabelle

Vice campeões: Elton / Rafaela

Campeões: Felipe / Juliana