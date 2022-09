Categoria Fut7 feminino faz sucesso na região

No último domingo (11/09), na Arena Bravus, em Jundiapeba, aconteceu a final do torneio COPA DO MUNDO FUT7 FEMININO em parceria com a G Eventos Esportivos, a competição recebeu diversas equipes da região e também de forma e movimentou muito os domingos da Arena.

José Neudson, dono da quadra, disse que para ele não é surpresa a força do futebol Feminino e que não irá parar por aí:

Já falei com o Gogó (Welington, responsável pela G. Eventos Esportivos) e em novembro teremos uma nova competição de futebol Feminino.

O título ficou com a equipe de Ferraz do Tossan 2 Toques que teve também a melhor goleira da competição e o melhor técnico.

A Arena Bravus fica na Avenida Lourenço de Souza Franco, 2036, em Jundiapeba, e é impossível não reconhecer, pois sua grama sintética é da cor vermelha a única da região e tem escolinha de futebol e diversos eventos com música ao vivo, um verdadeiro clube de entretenimento aberto ao público.

Já a G. Eventos Esportivos atua organizando vários campeonatos na várzea de Mogi das Cruzes e região, sendo atualmente uma das principais, se não a principal organizadora.

O futebol Feminino vem crescendo no Brasil em todas as modalidades, salão, society, campo é perfeitamente natural hoje vermos mulheres tomando seu espaço por direito dentro e fora das quatro linhas, eu mesmo acompanhei alguns jogos dessa competição e além do nível técnico elevadíssimo, vi uma organização e uma disciplina por parte das equipes de tirar o chapéu!

Futebol Feminino merece esse espaço!