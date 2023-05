Casirelli tem o melhor em biscoitos finos

Quando Josenilda Xavier Galhardo recebeu a orientação médica de consumir opções mais naturais por causa de problemas hormonais, a necessidade se aliou ao talento na cozinha e se transformou em um negócio de sucesso ao lado da filha Camila da Silva Galhardo.

“Quando a minha mãe recebeu a orientação do médico, ela, sabendo dos benefícios da Castanha do Pará, decidiu deixar a experiência de comer a castanha mais deliciosa ainda. Ela então inventou a própria receita de biscoito, começou a levar para as clientes – ela era manicure – e todos amavam”, conta Camila.

Começaram a vender os biscoitos para ter uma renda extra, mas fez tanto sucesso que elas decidiram abrir uma empresa especializada em biscoitos finos. Foi assim que nasceu a Casirelli.

O carro-chefe da casa é de fato o biscoito de nuts. Mas as sócias foram mais além e adicionaram novos produtos. “Além da castanha do Pará que é um sucesso, temos os biscoitos de amêndoas, caju, amendoim e biscoito amanteigado de baunilha e chocolate que são perfeitos para biscoitos personalizados”, explica Camila.

Datas especiais

O cardápio da Casirelli é bem variado e pensado inclusive para ser opção de presente em ocasiões especiais. Na Páscoa, o ovo de biscoito trufado virou sucesso entre os clientes. “Ele é um biscoito em formato de ovo, banhado no chocolate e trufado com recheios de Nutella, ovomaltine e doce de leite”, conta Camila.

O biscoito gourmet, conhecido como bem-casado, também é uma ótima pedida, com recheio de doce de leite ou brigadeiro.

Outro destaque que agrada aos clientes é o capricho nas embalagens, que tornam os biscoitos da Casirelli uma ótima opção de presente. “Sempre procuramos oferecer beleza e um cuidado diferenciado junto ao nosso produto”, justifica Camila.

Casirelli

Rua Coronel Souza Franco, 427, loja 41 – Centro

Tel: (11) 98597-4238

Instagram: @casirelli