Carreata do Divino está de volta e irá percorrer bairros de Mogi das Cruzes

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes vai retomar a Carreata do Divino nesta edição de 2024. Cinco bairros da Cidade já irão receber a visita das Bandeiras a partir deste sábado (16), às 16 horas: Mogilar, Rodeio, Jardim Aracy, Ponte Grande e Vila Industrial. Ao fim da carreata, por volta das 18 horas, será celebrada uma missa na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Industrial, pelo pároco da igreja, o padre João Paulo da Silva, assessor eclesiástico da Festa do Divino.

Para levar as Bandeiras do Divino aos quatro cantos de Mogi das Cruzes, ela foi dividida em sete regiões. Por sete fins de semana, a Carrreata irá percorrer os bairros da Cidade. Toda a programação, entre trajetos e paradas, está sendo divulgada por meio das redes sociais da Festa do Divino – Facebook (festadodivinodemogidascruzes) e Instagram (@divinomogi). A Carreata do Divino terá a transmissão online.

Os devotos poderão acompanhar a Carreata do Divino, que irá sair da Associação Pró-Festa do Divino (Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232), no bairro do Mogilar. Neste sábado, serão feitas quatro paradas até o destino final, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Industrial.

Neste ano, os Festeiros e Capitães de Mastro da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes são, respectivamente, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e os Capitães de Mastro são Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos. O tema da festividade é “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o Dom da Misericórdia”.

A Festeira Milena conta que a retomada da carreata foi planejada com muita emoção, seguindo uma inspiração lançada pelos Festeiros e Capitães de Mastro de 2020, respectivamente, Mauro de Assis Margarido e Cícera Alecxandra de Oliveira Margarido e os capitães-de-mastro Maurimar Batalha e Roberta Fadoni Batalha, em razão da pandemia do novo coronavírus. “A Carreata do Divino tem três pontos importantes: divulgar o culto ao Divino Espírito Santo, avisar que a Festa está chegando e arrecadar alimentos para nossos irmãos menos favorecidos. Por isto, contamos com a generosidade das pessoas para que elas doem os mantimentos. Devotos, montem os seus subimpérios na frente de suas casas e esperem pela passagem da carreata”, diz a Festeira Milena, que conta com a generosidade dos fiéis para que eles doem os alimentos.

“Este é um momento muito emocionante para nós quatro (Festeiros e Capitães de Mastro). É um amor imenso, de muita alegria, e contamos com a solidariedade de cada um dos mogianos, que, além de doar o alimento, terá a oportunidade de estar mais próximo do Divino Espírito Santo”, observa Milena.

Quando tudo começou

Em 2020, a pandemia do novo coronavírus impôs uma série de mudanças na vida de toda população, e não foi diferente na programação da Festa do Divino, que teve de se adaptar para ocorrer de forma mais restrita. Neste ano, a parte religiosa ocorreu, mas sem a presença dos fiéis. As celebrações religiosas, que eram abertas ao público, foram transmitidas pela Internet. Antes do início das missas das novenas, os Festeiros e Capitães de Mastro realizavam uma carreata pelos bairros até chegar à Paróquia onde iria ocorrer a celebração.

Em 2021, ainda em meio à pandemia e com os mesmos Festeiros e Capitães de Mastro de 2020, a carreata ocorreu, mas já visando a arrecadação de alimentos para auxiliar na composição de cestas básicas para famílias carentes. Além disso, foi uma maneira de levar o Divino Espírito Santo até as pessoas, num momento de isolamento social, levar as bênçãos, a alegria e a fortaleza até os devotos. Nesse ano, foram arrecadadas 12 toneladas de alimentos.