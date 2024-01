CARNABRUNECA promete agitar o pré-Carnaval no Clube Cassasp

O tradicional evento CARNABRUNECA está de volta em grande estilo com uma edição especial de carnaval que promete agitar São Paulo. Com a participação especial da renomada escola de samba Vai-Vai, o evento acontecerá no Clube Cassasp no dia 27 de janeiro, a partir das 21h.

A festa, que já se consolidou como uma das mais animadas e tradicionais da cidade, contará com diversas atrações, destacando-se a apresentação envolvente e cheia de ritmo da Vai-Vai. Além disso, o público poderá curtir muito pagode e músicas carnavalescas, verdadeiras paixões dos brasileiros.

“O CARNABRUNECA é mais do que uma festa, é uma celebração da alegria e diversidade do Carnaval. Estamos empolgados em trazer a energia contagiante da Vai-Vai para abrilhantar ainda mais essa edição especial. Será uma noite inesquecível para todos os foliões!”, afirma Bruneca, idealizadora do evento.

O Clube Cassasp se transformará em um verdadeiro reduto carnavalesco, proporcionando uma experiência única para os presentes.

Os ingressos para o Carnabruneca já estão à venda e podem ser adquiridos através do site oficial do evento https://byma.com.br/event/659c0a0ef10b830008e3af89.

Prepare-se para uma noite cheia de samba, pagode e muita animação no CARNABRUNECA. É hora de celebrar o Carnaval de Janeiro em grande estilo!

Ingressos Limitados: Com a expectativa de uma procura intensa, os organizadores enfatizam a importância de adquirir os ingressos o quanto antes. O evento tem um número limitado de pessoas para garantir uma experiência íntima e envolvente para todos os presentes.

Serviço:

Evento: CARNABRUNECA – Edição Especial de Carnaval

Data: 27 de janeiro

Horário: A partir das 21h

Local: Clube CasaSP – Rua: Tem. Rocha, 387 – Santana.

Para mais informações e compra de ingressos, acesse https://byma.com.br/event/659c0a0ef10b830008e3af89