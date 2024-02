Carna Au Au, com desfile pet, é atração no Mogi Shopping neste sábado

A programação carnavalesca do Mogi Shopping encerra neste sábado (17/2) com uma atração que promete encantar a todos com momentos de muita fofura: é o Carna Au Au, com desfile e concurso de fantasias pet.

Em sua terceira edição, o evento será realizado das 15h às 18h, no espaço ao lado do restaurante Camarada Camarão, e é aberto ao público em geral. A programação terá desfile, concurso de fantasias, apresentação de agility e muito mais.

Para que seus filhotes de quatro patas possam desfilar na passarela do Carna Au Au, mamães e papais de pets devem fazer inscrição, exclusivamente, no aplicativo do Mogi Shopping, e a doação, no dia, de um quilo de ração. Toda a arrecadação será destinada a entidades que atuam na causa animal. O APP Mogi Shopping pode ser baixado gratuitamente e está disponível para IOS e Android.

Além de apoiar a causa animal com incentivo à doação de itens para os pets e eventos de adoção, o centro de compras e lazer mogiano é pet friendly, ou seja, os animais são bem-vindos. Afinal, os pets hoje fazem parte das famílias e cada vez mais estão integrados aos passeios.

O empreendimento conta, inclusive, com uma Praça de Alimentação Pet, onde os clientes podem fazer a refeição, confortavelmente, acompanhados de seus bichinhos de estimação.