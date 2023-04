Caravana Circo Corredor promove apresentações a partir deste sábado

Caravana Circo Corredor chega ao terceiro ano de sua edição e abre as atividades de 2023 neste sábado (22). A ação gratuita será no CEU Vila Nova União, a partir das 15 horas, com realização da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O programa reúne números de palhaçaria, acrobacias, malabarismos, mágica, entre outras atrações culturais e visa atender diversos bairros e regiões da cidade, com destaque para locais afastados da área central.

Ao todo, serão dez apresentações com entrada gratuita para todas as idades. O objetivo da Caravana Circo Corredor é despertar o interesse pela linguagem circense, facilitar e ampliar o acesso à cultura, a partir da descentralização e, ao mesmo tempo, levar lazer e diversão para as comunidades.

Nesta edição 2023, o projeto realizará espetáculos sempre às 15 horas, do segundo sábado de cada mês. Após atender a região central, o programação segue para o distrito de Sabaúna em maio. O endereço das ações a partir maio está em definição e assim que estabelecidos serão divulgados.

A seleção dos grupos e números que integram a Caravana se deu mediante chamamento público. Só puderam ser contratados grupos, coletivos e artistas, devidamente inscritos no Cadastro Municipal de Artistas. As inscrições foram abertas em fevereiro deste ano.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura ou presencialmente na sede da pasta, no Casarão do Carmo, que fica na rua José Bonifácio, 516, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.

Serviço:

Programação (sujeita a alterações)

Caravana Circo Corredor – 3ª Edição – 2023

22/04 (sábado) – 15 horas

Local: CEU das Artes Vila Nova União (Av. Aurora Ariza Meloni, 1175 – Vila Nova União)

13/05 (sábado) – 15 horas

Local: Distrito de Sabaúna

10/06 (sábado) – 15 horas

Local: Região do Taboão

08/07 (sábado) – 15 horas

Local: Distrito de Quatinga

12/08 (sábado) – 15 horas

Local: Região do Cocuera

01/09 (sábado) – 15 horas

Local: Distrito de Sede

09/09 (sábado) – 15 horas

Local: Distrito de Braz Cubas

14/10 (sábado) – 15 horas

Local: Distrito de Jundiapeba

11/11 (sábado) – 15 horas

Local: Região do Alto Parateí

09/12 (sábado) – 15 horas

Local: Distrito de Taiaçupeba