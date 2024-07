Caps de Bertioga promove roda de conversa sobre saúde mental

Firme na luta pela promoção à vida, nesta quarta-feira (24), às 9h, o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Bertioga promoverá uma roda de conversa sobre saúde mental no Centro de Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Chácaras, localizado dentro da Vila do Bem do bairro. A ação é gratuita e aberta ao público.

Em Bertioga, a saúde mental também é debatida por meio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) nas unidades de saúde e pelo Caps. Os atendimentos são feitos por equipes multidisciplinares.

O Caps funciona das 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, na Rua Bartolomeu Fernandes Gonçalves, 545, Centro. O local oferece atendimento psicológico, enfermagem, psiquiátrico, serviço social e terapia ocupacional. Na unidade, são desenvolvidos diversos grupos terapêuticos, projetos terapêuticos singulares, visitas domiciliares e ações em saúde mental.

O Cras oferece atendimentos psicológico, enfermagem, psiquiátrico, serviço social e terapia ocupacional, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.