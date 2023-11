Cantora Luana Camarah volta ao The Voice e impressiona time de jurados

Dez anos depois de pisar no palco do The Voice Brasil pela primeira vez, Luana Camarah encarou novamente as Audições às Cegas. E, como na primeira vez que esteve no programa, na segunda edição do reality, foi um sucesso e motivo de disputa entre os técnicos.

Na atual temporada, a paulista de Taubaté, semifinalista do The Voice 2, escolheu o hit Troca de Calçada, da rainha da Sofrência Marília Mendonça. Depois de ficar famosa por cantar rock e até se transformar em vocalista da banda Malta, Luana Camarah surpreendeu os técnicos ao interpretar Marília.

Ela arrebatou os técnicos, que a disputaram. Lulu Santos, inclusive, foi bloqueado por Carlinhos Brown. O troco veio 10 anos depois já que em 2013, foi Lulu quem bloqueou Carlinhos Brown.

IZA, por sua vez, não poupou elogios a Luana e revelou que é fã da participante.

Depois de receber o carinho de Michel Teló e de Carlinhos Brown, que disse que sonhava em finalmente ter Luana em seu time, Luana teve que escolher. Ela optou por IZA.

Via GShow