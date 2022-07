Cantor lança música sobre ódio e intolerância religiosa

O cantor e compositor Igor Leandro lançou recentemente a música “2K35”, já disponível nas principais plataformas digitais. O trabalho, que faz parte do projeto “Meu Erro” do artista, é uma faixa bônus do álbum, que já teve outro EP lançado em 2021.

Com esta nova música, com composição e produção de Igor e André Fortunato, o cantor pretende trazer uma mensagem em tempos de polarização. “Faço uma alusão ao ano de 2035, em que as pessoas que nascerão nesse ano ouvirão a história contada sobre a guerra, cancelamento e intolerância religiosa”, conta.

O trecho “Eu não ligo se tu é do axé, menos ligo se tu é do amém” fortalece o objetivo do artista com esta música. “Nós precisamos pensar mais no legado que queremos deixar para o amanhã. Respeite o próximo independentemente do credo e de qualquer outra coisa. E o mais importante, ame ao próximo e pense no coletivo, porque às vezes aquilo não te fere mas está ferindo várias outras pessoas”, diz Igor. A melodia da música traz referências à brasilidade, gospel, black music e religiões africanas.

