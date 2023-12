Cantatas de Natal do Mogi Shopping começam nesta 6ª feira

O Mogi Shopping preparou uma programação especial de cantatas natalinas, com a participação de corais de escolas e instituições da cidade, para tornar o clima de Natal ainda mais mágico. As apresentações são gratuitas, acontecem de 8 a 15 de dezembro, em frente à Kalunga, e o repertório promete encantar e emocionar públicos de todas as idades.

A programação começa com dois espetáculos nesta sexta-feira (8): às 19h, com o Colégio Gaspar Vaz; na sequência, às 20h, se apresenta a cantata da Igreja Cristã Maranata. No domingo (10), Colégio Amor ao Saber, às 17h.

O Colégio Evolução e Crescimento se apresenta no dia 11, às 19h. No dia 12, é a vez do público conferir o coral do Colégio Gutenberg, às 19h. A agenda do dia 14 traz três apresentações: Colégio Interativo, às 18h; Instituto Ana de Moura, às 19h; e Colégio Brasilis, às 20h. No dia 15, o Colégio Interativo faz duas apresentações: às 18h e às 19h.

O Mogi Shopping dispõe de uma agenda para apresentações. Interessados em participar devem enviar um e-mail para recepcao@mogishopping.com.br para conferir as datas e horários disponíveis.

Além de conhecer o trabalho das escolas e entidades com seus corais, o público poderá se encantar com a chuva de neve no local, temática do Natal deste ano do empreendimento.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, está localizado na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Até 17 de dezembro, as lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h; depois, em horário estendido.

Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping) ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:

Natal “Viva a Magia” – Mogi Shopping

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE CANTATAS DE NATAL:

Onde: em frente à Kalunga

8 /12

19h – Colégio Gaspar Vaz

20h – Igreja Cristã Maranata

10/12

17h – Colégio Amor ao Saber

11/12

19h – Colégio Evolução e Crescimento

12/12

19h – Colégio Gutenberg

14/12

18h – Colégio Interativo

19h – Instituto Ana de Moura

20h – Colégio Brasilis

15/12

18h e às 19h – Colégio Interativo

Endereço do Mogi Shopping: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia, Mogi das Cruzes – SP.

Mais informações: www.mogishopping.com.br, redes sociais (@mogishopping), APP Mogi Shopping ou telefone (11) 4798-8800.