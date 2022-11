Candidatos do Enem terão transporte gratuito em Mogi das Cruzes nos dias de prova

Os candidatos que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir deste domingo (13/11) terão transporte gratuito no sistema municipal de transporte coletivo de Mogi das Cruzes. Para ter acesso ao benefício, o aluno deverá apresentar o comprovante de inscrição na prova em formato impresso ou digital e um documento de identidade com foto.

As normas para o oferecimento da gratuidade no transporte são definidas pela Lei Municipal 7.736, de 18 de novembro de 2021. De acordo com a legislação, o transporte para os candidatos sem o pagamento da tarifa será feito nos períodos entre 9h e 13h e entre 18h e 22h, para possibilitar a ida e a volta dos candidatos.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana também fará o acompanhamento do trânsito nos locais de prova localizados em vias com maior movimentação de veículos. Os agentes municipais de trânsito farão a orientação de motoristas e pedestres.

Neste ano, as provas do Enem ocorrerão nos dias 13 e 20 de novembro.