Candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes participaram do primeiro debate do município

Superintendente do A Semana participou do debate que teve cerca de dez mil espectadores

Na quinta-feira (26), às 21 horas, a Conexão Voto Certo e a Bruno Santos Treinamentos realizaram o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Com o apoio de parte dos veículos de comunicação da cidade, como jornal A Semana, Notícias de Mogi, jornal Gazeta Popular, Gazeta Regional e Revista Opinião, e da Associação de Profissionais de Propaganda do Alto Tietê (APP), o programa, transmitido pelo YouTube e realizado na Artes Filmes, contou com representantes da mídia para fazer as perguntas aos candidatos: Dr. Roberto Rodrigues (PRTB), Rodrigo Valverde (PT), Sheila Mantovanni (Mobiliza) e Caio Cunha (Podemos), no primeiro bloco. A candidata do PL, Mara Bertaiolli, declinou ao convite por ter outros compromissos.

Na primeira parte do Debate 2024, o sorteio para verificar quem responderia a pergunta feita pelo representante do veículo de comunicação, foi feito. A primeira a perguntar foi a superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, em que indagou sobre segurança para o candidato Caio Cunha. Em seguida, Douglas Spada, do Gazeta Popular, perguntou para Rodrigo Valverde sobre desenvolvimento local, tendo como próximo entrevistado o Dr. Roberto Rodrigues, que respondeu a dúvida de Lailson Nascimento, do Gazeta Regional. Por último, a representante da Revista Opinião, Márcia Siqueira, perguntou para Sheila Mantonvanni.

No segundo bloco, o debate foi regido por perguntas feitas entre os candidatos, também com a realização de sorteio, com temas diferenciados do primeiro quadrante.

Dessa vez, emprego, saúde, segurança, zeladoria urbana e educação preencheram os minutos dos candidatos. Com isso, Sheila Mantovanni teve Rodrigo Valverde como seu respondente sobre saúde; Valverde fez a sua pergunta relacionada à zeladoria urbana para o Dr. Roberto Rodrigues; Caio Cunha foi direcionado a perguntar sobre educação para Sheila; e, por último, Dr. Roberto indagou a Caio, com o tema segurança.

Para o terceiro bloco, os organizadores inovaram. Com perguntas trazidas pela população, os quatro candidatos responderam sobre mobilidade urbana, desenvolvimento das regiões rurais, saúde e zoneamento e planejamento urbano. Cada tema foi ao embate para o candidato sorteado, seguindo respectivamente: Sheila, Rodrigo, Dr. Roberto e Caio.

O último quadrante do Debate 2024 ocorreu com tema livre e confronto direto. Dessa maneira, Caio Cunha perguntou para o Dr. Roberto Rodrigues; Sheila Mantovanni para Caio; Rodrigo Valverde para Sheila; e Dr. Roberto para Rodrigo. Nesta oportunidade, críticas à atual gestão e momentos passados foram feitas. Com isso, o programa forneceu dois direitos de resposta ao Caio Cunha e um para Rodrigo Valverde.

Entre os blocos, a programação contou com os comentaristas, Taciana da Paz, do jornal A Semana, e Leandro Cesaroni, do Notícias de Mogi, que conversaram e apontaram momentos importantes do debate, ressaltando a importância da democracia e de os eleitores conhecerem os candidatos que pleiteam o mais alto cargo do município, informando, também, que cerca de dez mil internautas assisistiram ao debate.

Prefeituráveis tiveram confronto direto no último bloco