Campanha Sacola do Bem arrecada doações para o Instituto SOPA

Ação solidária do Mogi Shopping visa arrecadar itens essenciais para o Instituto SOPA, que atende mais de 2.500 pessoas

O Mogi Shopping segue com sua tradicional campanha Sacola do Bem, que, até o fim deste mês, arrecada doações para o Instituto SOPA, uma importante instituição de Mogi das Cruzes que presta auxílio a pessoas em situação de rua e famílias que necessitam de doações há mais de 40 anos. Atualmente, o Instituto atende cerca de 600 famílias, impactando mais de 2.500 pessoas.

Para contribuir, basta depositar as doações na estrutura da campanha, posicionada nos corredores do shopping, facilitando o acesso de todos os clientes. Entre os itens que serão encaminhados ao Instituto SOPA estão camisas, camisetas, sapatos, tênis, brinquedos e outros itens essenciais, reforçando a importância da solidariedade e do auxílio à comunidade.

A Sacola do Bem é uma campanha permanente com o objetivo de apoiar diversas causas sociais ao longo do ano, por meio da participação ativa dos clientes e da comunidade. O shopping promove este movimento por meio de parcerias com instituições cadastradas que realizam ações que visam melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão social.

O Mogi Shopping convida todos a participarem dessa corrente do bem, contribuindo com doações que serão entregues diretamente ao Instituto SOPA. Para mais informações sobre a campanha e outras ações sociais do Mogi Shopping, acompanhe as redes sociais do empreendimento.

Sacola do Bem

A iniciativa existe desde 2014 e já arrecadou mais de 50 mil itens. No último ano, a Sacola do Bem recebeu mais de 17 mil doações. O projeto já enviou itens para entidades parceiras como: Centro de Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer (Cecan), Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC), Associação São Lourenço, Instituto Lea Campos, Instituto Pró+Vida São Sebastião, Associação Beneficente de Renovação e Assistência à Criança (Abrac), Instituto Jabuti, entre outros.

Mogi Shopping

O maior e mais completo centro de compras da região, o Mogi Shopping é administrado pela HBR Realty. A Praça de Alimentação funciona todos os dias, das 11h às 22h; as lojas abrem de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Baixe o APP e acompanhe o @mogishopping nas redes sociais. Informações pelo telefone (11) 4798-8800.

Ação vai até o final de abril