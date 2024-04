Campanha Inverno Solidário será lançada sábado

O Fundo Social de Mogi vai lançar neste sábado (20/04) a campanha Inverno Solidário 2024. A ação será iniciada com um show no Theatro Vasques, marcado para as 19 horas, que terá a cantora mogiana Aline Chiaradia interpretando Elis Regina, ao lado de um grupo da Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, com regência do maestro Lélis Gerson.

A entrada será solidária, portanto o pedido é para que as pessoas doem um quilo de alimento não perecível por ingresso, na chegada ao Theatro. Toda a arrecadação será destinada a famílias em situação de vulnerabilidade, por meio das instituições sociais cadastradas no Fundo Social.

Realizada anualmente pelo Fundo Social, a campanha Inverno Solidário incentiva a doação de roupas, agasalhos e cobertores, além de roupinhas, mantas e outras peças para pets. O objetivo é atender as pessoas de regiões de vulnerabilidade durante os meses de outono e inverno, quando as temperaturas caem.

A prioridade neste ano é arrecadar cobertores e agasalhos novos ou em perfeito estado. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar arrecadando e doando ao Fundo Social. As entregas podem ser feitas na própria sede do Fundo Social, que fica no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura ou então nos pontos de coleta parceiros, que estarão espalhados por diversas partes da cidade – a relação completa será disponibilizada para consulta no site da Prefeitura e quem quiser se tornar um parceiro deve entrar em contato com o Fundo Social pelo telefone 4798-5143.