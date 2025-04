Caminhada Inclusiva 2025 une esporte e diversidade neste domingo (6)

Em Bertioga, no domingo (6), será realizada a Caminha Inclusiva 2025, com o tema “Fortalecendo Redes de Apoio”. O evento esportivo está com horário previsto para às 8 horas, oferecendo uma programação repleta de atividades gratuitas e abertas ao público. A largada será no Complexo Esportivo Pé N’Areia.

O percurso tem início no Complexo Esportivo e segue até a Tenda de Eventos, na avenida Vicente de Carvalho. No local, os participantes encontrarão diversas atrações, como brinquedos infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas, pintura facial, pipoca e algodão doce, para as crianças e suas famílias.

Outro projeto de relevância é o “Ruas e Praças de Lazer”, que ampliará as opções de entretenimento.

Monitores estarão disponíveis para orientar e supervisionar as atividades, garantindo a segurança de todos.

O secretário de Esportes e Lazer, Gerson Rodrigues, destaca a importância da iniciativa: “A Caminhada Inclusiva reflete nosso compromisso com o esporte acessível a todos, promovendo união, respeito e inclusão. Vamos juntos fortalecer essa causa”.

O Complexo Esportivo Pé N’areia está localizado na avenida Tomé de Souza, Praia da Enseada, no Centro (ao lado da Praça de Esportes Radicais).

