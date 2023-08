Câmara sedia 1° Seminário de Hortas Comunitárias

Acontece nesta quinta, dia 3 de agosto, a partir das 19h, o 1° Seminário de Hortas Comunitárias de Mogi.

Criado com base no projeto de lei do vereador John Ross, a ação visa impulsionar a prática da agricultura urbana sustentável, de forma a incrementar e proporcionar uma alimentação saudável aos munícipes.

De acordo com o vereador, a iniciativa promove diversas mudanças na sociedade, como segurança alimentar, já que as hortas comunitárias podem ajudar a garantir a segurança alimentar local, permitindo que as pessoas cultivem seus próprios alimentos; sustentabilidade, por usar técnicas de cultivo sustentável, como por exemplo, o uso de compostagem e aproveitamento de água da chuva; educação, por ser um projeto que oferece oportunidades de aprendizagem sobre o cultivo de alimentos, a conservação da natureza e a importância da alimentação saudável; financeiro, por se transformar em fonte de renda para as famílias e também para trazer uma noção de comunidade.

“Certamente, se tornará uma importante contribuição para a construção de cidades mais saudáveis, confortáveis e que valorizem a natureza, além de tudo que ela nos fornece. As hortas serão gerenciadas pelos próprios moradores da comunidade, que serão responsáveis pela manutenção e produção dos alimentos; e se destinam ao cultivo de alimentos orgânicos, visando a promoção da alimentação saudável e a redução do impacto ambiental”, explica o vereador.