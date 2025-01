Câmara Municipal ficou lotada com a posse dos eleitos para a gestão 2025-2028

No dia 1º de janeiro, ocorreu a sessão solene de instalação e posse dos vereadores da 19ª Legislatura 2025/2028. Na ocasião, foram empossados a prefeita eleita, Mara Bertaiolli, seu vice, Marcello Delascio Cusatis, o Teo Cusatis, e os 23 vereadores eleitos.

Conforme prevê o artigo 6° do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, os trabalhos legislativos foram conduzidos pela vereadora mais votada nas últimas eleições: Malu Fernandes, que obteve 5.089 votos.

Na ocasião, antes de assumirem seus postos, os eleitos fizeram a entrega de suas declarações de bens e prestaram o chamado “compromisso regimental”, que consta no Regimento Interno.

O deputado Damásio, presente na solenidade, foi o primeiro a falar: “Estou muito otimista com a esta nova gestão. Estou confiante de que Mogi, a partir de hoje, colherá bons frutos”.

Em seguida, discursou o ex-prefeito Caio Cunha. “Agradeço a oportunidade de ter sido prefeito de Mogi. Há quatro anos, por causa da pandemia, a cerimônia de posse estava vazia, somente com os eleitos. Por isso, é com muita felicidade que vejo esta Casa de Leis lotada. Trabalhamos muito para que Mogi superasse o desafio da Covid e, ao mesmo tempo, mantivesse sua renda e empregos”, disse.

Marco Bertaiolli, conselheiro do TCE e esposo da nova prefeita, lembrou que Mara é a primeira mulher a comandar o Executivo mogiano: “Minha esposa, hoje, entra para a história. Com quase 465 anos de fundação, Mogi das Cruzes terá uma prefeita pela primeira vez. Parabéns, Mara. Além de ser a primeira mulher prefeita, tenho certeza de que ela será a melhor prefeita de todos os tempos”.

Em seguida, usaram a palavra os representantes dos partidos que obtiveram cadeiras nas eleições de 2024:

Clodoaldo de Moraes, Marcos Furlan, Mauro Araújo, Johnny da Inclusão, Iduigues Martins, Inês Paz, Maurinho do Despachante, Juliano Botelho, Osvaldo Silva, Pedro Komura, Priscila Yamagami e Rodrigo Romão.

Também falou o vice-prefeito, Téo Cusatis, e a prefeita recém-empossada, Mara Bertaiolli. “Peço sabedoria e humildade para colocar Mogi de volta ao rumo do desenvolvimento econômico e da luta para reduzir a desigualdade social. É com muita honra que assumo este compromisso”, enfatiza.

Também foram empossados os vereadores Felipe Lintz, Francimário Vieira, o Farofa, Fernanda Moreno, Vitor Emori, professor Edu Ota, Mauro do Salão, Johnross e Otto Rezende.

Após a cerimônia de posse foi realizada a votação entre os novos parlamentares para escolher a mesa diretiva da Câmara que comandará o Legislativo em 2025 e 2026.

Para presidente, foi eleito Francimário Vieira, o Farofa, que já ocupava o cargo em 2024. A parlamentar Priscila Yamagami ocupará a 1ª vice-presidência e Edu Ota , a 2º vice-presidência. Além deles, receberam o aval de seus pares o vereador Edson Santos para assumir a 1ª secretaria, sendo que Maurinho do Despachante ficou com a 2ª secretaria.

Foi eleita a mesa diretiva da Câmara, para 2025 e 2026