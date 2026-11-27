Médico ortopedista Rogério Augusto recebeu “Votos de aplausos” pelo resgate de

um idoso de uma enchente em Mogi

O Legislativo mogiano aprovou, em sessão ordinária realizada na quarta-feira (25), a Moção nº. 152/2026, que consigna “Votos de aplausos e congratulações” ao médico Rogério Augusto Geremias pelo resgate de um idoso de enchente na Vila Oliveira na segunda-feira (23). O homenageado ganhou destaque há dois dias ao salvar a vítima utilizando uma prancha de surfe. A honraria foi assinada por todos os vereadores.

O médico Rogério Augusto, ao tomar conhecimento da situação de um idoso preso em um veículo alagado, utilizou uma prancha de surfe para alcançar o automóvel e uma marreta para romper o vidro, garantindo a segurança do resgate.

A atitude do ortopedista, médico do esporte e terapeuta repercutiu amplamente nos meios de comunicação do País e nas redes sociais, mobilizando a comunidade mogiana.

O vereador Bi Gêmeos (PSD) comentou sobre o gesto heroico. “É uma homenagem muito merecida. Quero destacar a importância do esporte. Rogério é praticante de surfe. O preparo físico é fundamental nesses momentos”.

“Foi um ato heroico. Ele agiu, assumiu para si a responsabilidade. O doutor não ficou esperando alguém determinar ou autorizar. Ele foi lá e agiu com humanidade”, disse Malu Fernandes (PL).

Marcos Furlan (Pode) também enalteceu o profissional de saúde. “Muito obrigado por esse gesto e por sua inspiração. Foi um ato que não é para qualquer um. Doutor Roberto é médico e um esportista. Nossa cidade tem mesmo que lhe agradecer”.

Mauro Araújo (MDB) disse que os mogianos ficaram comovidos. “Ficamos todos gratos e emocionados com o que aconteceu. Foi uma bela atitude. No entanto, precisamos refletir: ali é uma área que passa por isso há 20 anos. Autorizaram um condomínio ali e o local se tornou uma piscina.