2º CONEXÃO ANIMAL tem a Câmara de Mogi como sede

O evento reúne vereadores, agentes públicos e ativistas de diversas regiões do Estado para debater melhores caminhos e políticas públicas para que a causa animal

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes será sede da 2° CONEXÃO ANIMAL – evento idealizado pela União de Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP) com objetivo de reunir vereadores, agentes públicos e ativistas de diversas regiões do Estado de São Paulo para debater melhores caminhos e políticas públicas para a causa animal. A vereadora Fernanda Moreno será anfitriã desta edição e promove, com apoio da UVESP, uma série de atividades entre os dias 11 e 12 (quarta e quinta-feira).

A escolha da data do evento está alinhada ao Dezembro Verde, campanha que busca incentivar a reflexão e a responsabilidade, alertando para os impactos do abandono de animais, que vão além do sofrimento individual, afetando também a saúde pública e o meio ambiente. Além disso, o mês contempla o Dia Internacional dos Direitos dos Animais, celebrado em 10 de dezembro, um marco global para destacar a importância de promover o bem-estar e os direitos dos animais.

Mogi das Cruzes foi escolhida como sede do evento em reconhecimento ao trabalho da vereadora Fernanda Moreno, referência na implantação de políticas públicas voltadas à proteção animal. “Não é apenas falar sobre a causa, mas também compartilhar casos de sucesso e enfrentar desafios. Este evento é uma oportunidade para definirmos ações conjuntas em prol dos animais, mostrando que Mogi está no caminho certo”, comenta Fernanda que tem oito anos de atuação parlamentar além de ter sido reeleita para o terceiro mandato.

A programação inclui uma abertura oficial no dia 11, às 19h, e um dia completo de painéis e debates no dia 12, das 8h30 às 18h. Entre os temas que serão abordados estão: a atuação do terceiro setor, com representantes dos institutos Ampara Animal e Caramelo; maus-tratos e a legislação brasileira, debatendo a atuação da OAB e os direitos dos animais nos tribunais; captação de recursos públicos e privados; e cases de sucesso de municípios, com exemplos de Jundiaí e São Caetano do Sul.

Além disso, o evento contará com a participação de profissionais renomados do setor público e privado, como o deputado estadual Rafael Saraiva e o deputado federal Bruno Lima, que compartilharão suas experiências e contribuições na área.

De acordo com João Henrique de Almeida, idealizador e coordenador do programa, o evento busca promover conscientização sobre a relevância das políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. Sebastião Misiara, presidente do Conselho Gestor da UVESP, também reforça o propósito: “A colaboração de forças e ideias certamente trará grandes benefícios para a luta em prol do bem-estar animal.”

