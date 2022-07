Caio viaja para curso em Harvard e Priscila assume prefeitura até 4 de agosto

O prefeito Caio Cunha participará, na semana que vem, do Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância, uma iniciativa do Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI) da Fundação Bernard van Leer. Organizada em parceria com o Center on the Development Child da Universidade de Harvard, a edição deste ano ocorrerá no campus da universidade, na cidade de Cambridge (EUA). A vice-prefeita Priscila Yamagami Kähler assumirá o Executivo entre os dias 25 de julho e 4 de agosto. A participação no programa não tem custos para o município.

“Nosso mandato é voltado para as pessoas e as crianças são uma parcela muito importante da sociedade. Por isso, firmamos uma parceria com a Fundação Bernard Van Leer e estamos trabalhando intensamente para oferecer um ambiente cada vez mais saudável, sustentável e acolhedor para as crianças mogianas. Vamos trocar experiências e buscar conhecimento nos Estados Unidos, além de apresentarmos os avanços que Mogi das Cruzes vem alcançando para as futuras gerações”, afirma o prefeito.

A instituição holandesa Fundação Bernard Van Leer é responsável pela Rede Urban 95, da qual Mogi faz parte desde julho do ano passado. A iniciativa apoia cidades ao redor do mundo com foco na primeira infância. No Brasil, são 24 cidades. O objetivo é de que o município seja protagonista e referência no desenvolvimento integral das crianças por meio do planejamento urbano, das estratégias de mobilidade e, sobretudo, na construção de uma agenda do Plano Municipal da Primeira Infância.

A edição deste ano do Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância será exclusiva para 30 participantes selecionados em todo o mundo e o prefeito Caio Cunha foi escolhido por ser uma liderança com alto potencial de impacto para produzir intervenções sistêmicas e relevantes no desenvolvimento integral das crianças e suas famílias no Brasil, a partir da experiência e dos resultados conquistados em Mogi das Cruzes.

Além de Caio Cunha, participarão do programa nos Estados Unidos representantes de outras cidades brasileiras ligadas à Rede Urban 95, como Rio Branco, Belém, Porto Velho, São Paulo, Boa Vista, Salvador, Jundiaí, Recife, Pelotas, além de entidades como a Universidade de São Paulo (USP) e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), entre outras.