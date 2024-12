Caio Cunha rebate acusações de Mara Bertaiolli para a imprensa

Em coletiva, prefeito fala de desinformação e manipulação

Na quarta-feria (18), o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, fez uma coletiva de imprensa na Prefeitura, para explicar os assuntos apontados pela audiência pública realizada na Câmara Municipal pela equipe da prefeita eleita, Mara Bertaiolli, na terça-feira (17).

A audiência marcada pela equipe de transição da nova gestão apresentou dados sobre como a cidade foi deixada por Caio Cunha. Um dos pontos mais importantes foi sobre uma dívida de R$ 470 milhões, em que o órgão municipal ainda teria a pagar o montante de R$ 207 milhões.

Para o prefeito, muitas informações faladas na reunião da Mara são fatos, mas que, em sua maioria, as mais polêmicas, foram jogadas para fazer com que as pessoas entendessem de forma equivocada o que foi feito nos últimos quatro anos.

Caio comenta que Mara Bertaiolli não poderia falar sobre qualquer dívida, pois ainda estamos no meio de dezembro: “O ano acaba no dia 30 de novembro? Não. Então como a pessoa tem coragem de falar, no dia 17 de dezembro, que a Prefeitura está em déficit? Fizeram uma conta de padaria. Não consideraram as entradas do mês de dezembro, que são significativas para a cidade. Eles não consideraram a exclusão de empenhos que não serão utilizados. No próprio CAF, que é um financiamento internacional, já ‘morrem’ R$ 60 milhões que não serão utilizados em dezembro”.

Sobre os empréstimos, causa do endividamento da cidade, o atual prefeito foi muito claro ao dizer que a maior parte foi realizada pelas gestões anteriores, em que os administradores eram Marco Bertaiolli e Marcus Mello. “As gestões anteriores fizem R$ 420 milhões de dívidas. Nós fizemos um único financiamento e já começamos a pagar, no valor de R$ 50 milhoes”, ressalto o prefeito. E acusa a administração que tomará posse de manipulação: “Isso se chama desinformação, manipulação”.

Após a explanação sobre a dívida, o microfone foi aberto aos secretários municipais, que foram rebatendo e explicando todos os argumentos feitos pela equipe de transição de Mara Bertaiolli.

Prefeito e secretários explicam os pontos abordados pela equipe de transição da gestão 2025-2028