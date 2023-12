Cães são resgatados pela Secretaria de Meio Ambiente no Jardim Casa Branca

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, efetuou o resgate de quatro cães vítimas de maus-tratos no Jardim Casa Branca, na manhã da última quarta-feira (13/12). Na oportunidade, a pasta recebeu o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), do Setor de Controle de Zoonoses, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, e da Polícia Civil. Durante a operação, as equipes encontraram os animais em condições precárias de alimentação, higiene e sobrevivência.

A denúncia, efetuada de maneira anônima, ocorreu por meio da Ouvidoria Municipal. Ao chegarem no imóvel, as equipes da prefeitura também constataram um cão em óbito. Um boletim de ocorrência foi registrado, o proprietário dos animais foi identificado no local e a investigação ficará a cargo da Delegacia Central de Polícia.

Após o resgate, a equipe de Meio Ambiente efetuou os tratamentos veterinários a fim de identificar e tratar possíveis lesões. Depois de receber os atendimentos emergenciais, os animais foram direcionados a uma Organização Não Governamental (ONG), com quem permanecerão provisoriamente abrigados até serem disponibilizados à adoção responsável.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, afirmou que a pasta seguirá combatendo este tipo de conduta. “Nosso empenho a favor da causa animal é seguido à risca. Não podemos tolerar situações cruéis como esta e, por isso, seguiremos atuando com presteza para evitar casos deste tipo. Reforço que a mobilização sempre será imediata nestas ocasiões. Também agradeço a parceria da GCM, da Polícia Civil e do Setor de Controle de Zoonoses, todos foram fundamentais para o sucesso da iniciativa”, afirmou.

Os casos de abandono, maus-tratos e outros crimes contra animais podem ser denunciados à Ouvidoria Municipal, pelo telefone 0800-774-2007.