Cadastro Único no Seu Bairro será  em Taiaçupeba, nesta sexta-feita (19)

A Assistência Social estará na E.M. Prof.ª Cecília de Souza Lima Vianna

O distrito de Taiaçupeba, através da Secretaria de Assistência Social de Mogi das Cruzes, vai receber nesta sexta-feira (19) mais uma edição do programa Cadastro Único no seu Bairro. As equipes da Assistência Social estarão, das 9h às 16h, na Escola Municipal Professora Cecília de Souza Lima Vianna, atendendo a comunidade com serviços essenciais, tais como atualização cadastral de pessoas inscritas no CadÚnico, prestação de orientações sobre programas, benefícios, Carteira do Idoso e ID Jovem.

A escola que receberá o mutirão fica na Rua Avelino Nunes de Souza, 235, em Taiaçupeba. Para ter acesso aos serviços, é imprescindível que as pessoas levem consigo documentação pessoal (RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, comprovante de residência com CEP e holerite recente caso alguém da família tenha emprego registrado) não só do titular do cadastro, como de todas as pessoas que habitam a mesma residência. Em caso de ter crianças, é necessário levar a certidão de nascimento e/ou RG, CPF e declaração escolar recente. E, em caso de falecimento de algum membro da família, é preciso entregar a certidão de óbito.

Esta será mais uma edição do mutirão do Cadastro Único, que já foi levado a diversos outros territórios, como Chácara Santo Ângelo, Biritiba Ussu, Jardim Piatã, Jardim Margarida, Chácara Guanabara, Jardim Layr, Vila Brasileira, Conjunto Jefferson da Silva, César de Souza e Residencial Novo Horizonte.

As forças-tarefa visam a prestação de serviços essenciais de forma descentralizada, garantindo assim fácil acesso às mais diversas comunidades do município e fazem parte também do processo de atualização e requalificação do Cadastro Único, que visa assegurar inserção em programas sociais por parte dos segmentos mais vulneráveis da população.

Importante lembrar que o Cadastro Único é autodeclaratório, portanto é responsabilidade das famílias declarar informações verdadeiras, enquanto compete ao município assegurar a qualidade da coleta de dados.

O mutirão auxiliará a população com vários serviços essenciais