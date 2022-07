Bunkyo de Mogi das Cruzes promove gincana japonesa neste domingo

Acontece neste domingo (24), a partir das 8h30, o 71º Undokai de Mogi das Cruzes, que é a tradicional gincana japonesa promovida pelo Bunkyo de Mogi das Cruzes com diversas atividades recreativas para crianças de diversas idades, adultos e terceira idade.

O evento é gratuito, aberto para toda a comunidade e vai acontecer no Centro Esportivo do Bunkyo, localizado na Avenida Japão, nº 5919, no bairro da Porteira Preta, durante todo o dia.

“Será um domingo muito especial, em que abrimos a atividade para que as pessoas que não fazem parte da comunidade conheçam mais essa tradição e participem com a gente, confraternizando e se divertindo nas brincadeiras”, destaca o presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Frank Tuda.

A atividade faz parte do Festival Undokai da Comunidade Nipo Brasileira, realizado pelo Bunkyo de Mogi das Cruzes, com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Mogi das Cruzes, através do projeto aprovado nº 444/2020.