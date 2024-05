Buffet Costa: sinônimo de qualidade

Com quase 20 anos de atuação, o buffet atendeu ao aniversário do jornal A Semana

Uma combinação de vários elementos, priorizando a qualidade dos ingredientes, utilizando produtos frescos e selecionados, com o intuito de garantir um sabor excepcional em cada prato, é o diferencial do Buffet Costa, de Mogi das Cruzes.

Tratado como referência em eventos gastronômicos, o buffet foi fundado em 2005, pelo chef Odair Costa. O chef, possuidor uma vasta experiência adquirida em renomados buffets de São Paulo, identificou a oportunidade de criar algo especial e diferenciado no ramo gastronômico. Hoje, ele tem como sócio o seu filho, Michael Costa.

Com a junção, o empreendedorismo alcançou sucesso e solidificou a sua reputação e prestígio.

Segundo Michael, ele e seu pai aprenderam e cresceram profissionalmente, buscando sempre aprimorar suas habilidades e conhecimentos no ramo da gastronomia e do serviço de buffet. “Hoje, sentimo-nos honrados em fazer parte dessa história de sucesso e em poder contribuir para criar momentos inesquecíveis para nossos clientes”, relata.

Com uma variedade de serviços, o Buffet Costa trabalha em casamentos, eventos corporativos e aniversários, adaptando o cardápio e serviços de acordo com a necessidade do cliente, atendendo perfeitamente as expectativas de quem o contrata. Com isso, oferece uma diversidade de massas e proteínas, desde pratos clássicos até criações contemporâneas.

Um dos carros-chefes da empresa é a ilha gastronômica, composta por queijos, charcutaria, antepastos, pães e frutos do mar, oferecendo variedade de comida finger food. Seus cardápios apresentam variedade de sabores, cores e ingredientes.

“Quando oferecemos nossos serviços aos clientes, prezamos principalmente pela excelência! Colocamos um grande valor na qualidade dos ingredientes, na personalização do serviço de acordo com as preferências do cliente, no profissionalismo em todas as nossas interações e na busca contínua por criatividade e inovação, garantindo uma experiência gastronômica memorável e satisfatória”, revela Michael.

O Buffet Costa, também, prioriza a personalização, pois entende que cada festa é única. “O que nos destaca é nossa criatividade na apresentação dos pratos e na experiência gastronômica como um todo. Buscamos constantemente inovação, seja na criação de novos pratos ou na maneira como servimos e apresentamos os alimentos aos nossos clientes”, revela o filho do Odair.

De acordo com Michael, “todos os membros de nossa equipe são treinados para fornecer um serviço impecável, desde a montagem até a execução do evento, garantindo que tudo ocorra sem problemas e que nossos clientes possam desfrutar plenamente de sua celebração”.

O telefone de contato por Whatsapp do Buffet Costa é: 11 4676-4380.

Crédito: Renatto Nomura

Variedade nos serviços e personalização são o toque da empresa