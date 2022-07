Braz Cubas realiza vestibular no próximo domingo 

O Centro Universitário Braz Cubas, instituição pertencente ao grupo Cruzeiro do Sul Educacional, está com inscrições abertas para a prova tradicional, que acontece no próximo domingo (24), para ingresso no 2° semestre de 2022. As inscrições podem ser feitas até as 19h00 do dia 21/07.

A Instituição disponibiliza 5 formas de ingresso. A prova tradicional, que acontece de forma digital. O ingresso via Enem, em que são considerados os resultados do ano de 2010 em diante. A prova on-line que fica disponível 24h por dia e o candidato pode escolher o melhor horário para a realização do exame. A prova agendada, que tem resultado imediato, e o ENCCEJA, o qual o resultado é disponibilizado após o ato de entrega da nota.

Além disso, bolsas de estudo de até 100% podem ser conquistadas pelos vestibulandos por meio da Prova Tradicional e ingresso via ENEM, variando de acordo com a pontuação conquistada pelo candidato. Já a prova online e o ingresso pelo ENCCEJA oferecem bolsa mérito de até 50%.

SERVIÇO

Processo Seletivo 2° semestre de 2022 – cursos de graduação

Inscrições abertas: Isenta

Ingressos: prova tradicional; via Enem; prova on-line ; prova agendada e ENCCEJA

Bolsas: de 10% a 100%.

Braz Cubas

https://www.brazcubas.edu.br/