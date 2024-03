Bom Prato Móvel passa a atender a comunidade da Vila Estação a partir de 2ª feira

A partir da próxima segunda-feira (04/03), o Bom Prato Móvel passará a atender a população de Mogi das Cruzes na avenida Almerinda Villela Ferreira, 99, na Vila Estação, distrito de Brás Cubas. O serviço, que até então estava no Jardim Planalto, deve permanecer no novo endereço até o dia 4 de julho. O Bom Prato Móvel visa fornecer alimentação de qualidade e a baixo custo a comunidades que estão mais distantes das unidades fixas existentes no município.

Assim como ocorria até então, o Bom Prato Móvel em Braz Cubas fornecerá 300 almoços por dia, por R$ 1,00. As refeições são preparadas e embaladas na unidade fixa do Centro da cidade, sob supervisão de uma equipe de nutricionistas e o transporte é feito em caixas hotbox, para garantir a segurança sanitária. As refeições começam a ser servidas às 11h, de segunda a sexta-feira.

O Bom Prato Móvel foi trazido a Mogi das Cruzes em 2022, à época para Jundiapeba, quando o distrito ainda não contava com uma unidade fixa – a inauguração se deu em setembro de 2022. Ao longo do tempo, o serviço já esteve em outras localidades, como Jardim Aeroporto I e Jardim Planalto. Os pontos de atendimento são definidos com base em índices de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, além da distância dos bairros perante as unidades fixas.

Criado em 28 de dezembro de 2000, o Programa Bom Prato oferece refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. O custo do almoço ou jantar é de R$ 1,00, e o café da manhã, R$0,50. É considerado um dos maiores programas de segurança alimentar da América Latina. O Bom Prato Móvel veio como uma extensão da iniciativa, buscando acessar pessoas nos mais distantes bairros e comunidades, na missão do combate à insegurança alimentar.

A unidade central de Mogi das Cruzes vai completar 18 anos no dia 31 deste mês. Lá, são preparados e servidos 1.400 almoços diariamente, sendo 300 destinados ao Bom Prato Móvel, mais 500 cafés da manhã e 300 jantares. Já a unidade de Jundiapeba, inaugurada em 26 de setembro de 20221, oferece 1.100 refeições diárias, sendo 300 cafés da manhã e 800 almoços.