Bom Prato Móvel atende famílias da Região do Oropó

A Unidade Móvel do Bom Prato foi deslocada para a região do Oropó nesta segunda-feira (06/02) para atender as famílias que estão enfrentando os transtornos causados pelas enchentes. O caminhão foi instalado em frente à Escola Municipal Professora Florisa Faustino Pinto com a oferta de almoço ao preço popular de R$ 1,00.

No total, foram distribuídas 300 refeições preparadas e embaladas nos restaurantes fixos sob supervisão de uma equipe de nutricionistas. O transporte dos alimentos é feito em caixas térmicas para garantir a segurança sanitária.

A Secretaria Municipal de Assistência Social informou, ainda, que não há, no momento, famílias abrigadas na Escola Florisa. Os moradores que estavam no local deixaram o abrigo no final de semana, com a diminuição do volume da água na região do Oropó. Até aqui, cerca de 600 pessoas foram atendidas pelas equipes e receberam itens de primeira necessidade, como colchões, cobertores, kits de limpeza e cestas básicas.

Os moradores continuam sendo acompanhados pela pasta, para identificar novas necessidades de atendimento, e as equipes do CRAS Jardim Layr, que é referência para a região do Oropó, estão visitando as famílias afetadas e entregando os itens necessários.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes mantém toda a estrutura preparada para o caso de novas chuvas que causem problemas para os moradores da região – além da Escola Professora Florisa Faustino Pinto, o Ginásio Municipal também está preparado para receber famílias desalojadas, se necessário.

A Defesa Civil de Mogi das Cruzes permanece monitorando a cidade, dentro da Operação Verão. A população pode entrar em contato em casos de urgência e emergência pelo telefone 199.

Doações

No Pró-Hiper do Mogilar também está mantido o Drive Emergencial do Fundo Social de Solidariedade para coleta de itens para distribuição às famílias necessitadas, como produtos de limpeza e higiene pessoal, roupas de adultos e crianças, alimentos não perecíveis. “As maiores necessidades são por água sanitária, fraldas, calçados infantis e sabão em pó. No caso de doações maiores, há famílias que precisam de fogão e geladeira”, informa a secretária municipal de Assistência Social, Celeste Xavier.

Saúde

As ações da Secretaria Municipal de Saúde também fazem parte da rotina em casos de enchentes e inundações. No domingo (05/02), agentes comunitários de Saúde da Rede Básica e um veterinário do Centro de Controle de Zoonoses estiveram no abrigo para orientação das famílias sobre os cuidados necessários no retorno para casa. Nesta segunda-feira (06/2), as orientações sobre assistência de saúde foram reforçadas em todas as unidades com o envio de informe técnico atualizado sobre sintomas, exames e condutas de eventuais pacientes.

O principal objetivo é contribuir para evitar doenças comuns nestas situações, principalmente a leptospirose, causada por uma bactéria encontrada na urina do rato e que pode entrar na pele humana. As pessoas que tiveram contato com água ou lama de enchentes precisam ficar atentas a sintomas como febre alta, dor muscular, principalmente na batata da perna, náuseas e dores de cabeça.

Neste caso, a orientação é procurar assistência médica e relatar que houve contato com alagamento.

Cuidados importantes:

• Não consuma nenhum alimento que teve contato com a enchente;

• Não deixe as crianças brincarem em áreas alagadas;

• Fique atento a sinais e sintomas como febre alta, dores musculares (principalmente na batata da perna) e dor de cabeça;

• Se precisar transitar por áreas alagadas, faça isso utilizando botas e luvas ou utilize sacos plásticos reforçados para garantir a proteção.