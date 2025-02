Bloco “Toca Um Samba Aí” chega ao seu 8º ano no Carnaval de rua de São Paulo com Inimigos da HP

Com energia contagiante, bloco promete mais uma edição inesquecível no pré-carnaval paulistano

O Carnaval de Rua de São Paulo ganha mais uma edição do Bloco “Toca Um Samba Aí”, que pelo oitavo ano arrasta multidões apaixonadas pelo ritmo contagiante da banda Inimigos da HP. Mais uma vez, o bloco promete agitar a cidade com sua energia incomparável e pelo menos 3h30 de show.

O “Toca Um Samba Aí” já se consolidou como um dos principais blocos da capital paulista, reunindo milhares de foliões ao longo dos anos. Com um repertório que mistura clássicos do samba e do pagode, além dos sucessos do Inimigos da HP e todos os hits do carnaval nacional, o bloco proporciona uma experiência inesquecível para quem quer curtir a folia com animação e boas vibrações.

O “Toca Um Samba Aí”, que já sai no primeiro dia do pré-carnaval, 22 de fevereiro, chega para reafirmar sua posição como um dos blocos mais aguardados do Carnaval paulistano, contando com o patrocínio da Esportes da Sorte, o apoio da Engov e a Brahma como cerveja oficial do evento.

A realização do Bloco fica por conta da GoFun, agência especializada em eventos e responsável por levar grandes experiências ao Carnaval de Rua de São Paulo há 10 anos.

Bloco arrasta multidões apaixonadas pelo oitavo ano