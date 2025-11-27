Black Friday e Mogi Shopping com prêmios e descontos nos dias 28 e 29 de novembro

Clientes do Clube Mogi+ poderão ganhar eletrônicos, eletrodomésticos e cupons de desconto

A Black Friday, data mais aguardada para as compras de fim de ano, está chegando e o Mogi Shopping preparou uma ação especial. Além das tradicionais promoções realizadas pelos lojistas, os clientes poderão participar, nos dias 28 e 29 de novembro, de uma ação exclusiva para membros do Mogi+, clube de benefícios do Mogi Shopping.

Durante os dois dias, das 10h às 22h, o público poderá se divertir em uma grua de prêmios instalada ao lado da Bauducco, com a chance de ganhar prêmios, como eletrônicos, eletrodomésticos e cupons de desconto.

Para participar, é necessário baixar o aplicativo do Mogi Shopping, fazer parte do clube de benefícios Mogi+ e registrar 150 pontos durante os dias do evento, o equivalente a R$150 em compras. Cada cliente tem direito a duas tentativas, limitadas a uma participação por CPF.

Mogi Shopping

O Mogi Shopping é referência em experiência, conveniência e lazer na região. Com uma estrutura completa e acolhedora, o empreendimento funciona com Praça de Alimentação aberta diariamente das 11h às 22h; lojas, das 10h às 22h de segunda a sábado, e das 14h às 20h aos domingos e feriados.

